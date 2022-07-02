Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Денисович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Василий Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Денисович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Авдотья Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Денисович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Авдотья Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Денисович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Аксинья Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Денисович

Смерть
Неизвестно

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