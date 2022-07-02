Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Денисович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Василий Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Денисович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Авдотья Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Денисович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Авдотья Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Денисович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Аксинья Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Денисович
Смерть
Неизвестно