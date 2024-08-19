Ice Pēteris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ice Pēteris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

1903 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1867

Отец: Ice Šķērsts

Мать: Ice (Vīgante Vīgants) Ede

Бракосочетание
1899

Жена: Ice (Gusāre) Marija

Coniuge: Marija Ice (nata Irbe (Gusāre))
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ice Arvīds

Мать ребёнка: Ice (Gusāre) Marija

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Ice) Vera Alīde

Мать ребёнка: Ice (Gusāre) Marija

Смерть
Неизвестно

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