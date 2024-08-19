Ice Pēteris
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1867
Отец: Ice Šķērsts
Бракосочетание
1899
Жена: Ice (Gusāre) Marija
Coniuge: Marija Ice (nata Irbe (Gusāre))
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ice Arvīds
Мать ребёнка: Ice (Gusāre) Marija
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Ice) Vera Alīde
Мать ребёнка: Ice (Gusāre) Marija
Смерть
Неизвестно