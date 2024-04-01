Евтеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сысоева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтеев Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна
Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно
Смерть
Неизвестно