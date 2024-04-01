Евтеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сысоева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтеев Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна

Мать ребёнка: Евтеева Неизвестно

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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