Фирсанова (Филина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсанова (Филина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.12.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1834 ст.

Отец: Дмитрий Филин

Мать: Филина Прасковья Стефанова

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
У мещанина Дмитрия Петрова Филина и законной жены его Прасковьи Стефановой от первого брака родилась дочь Анастасия. Восприемники: Весьегонский мещанин Михайло Иванов Носин и весьегонского мещанина И... Показать все
Бракосочетание
02.02.1859 ст.

Муж: Фирсанов Николай Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.

Сын: Фирсанов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1866 ст.

Дочь: Михайловская (Фирсанова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Васильевич

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Место крещения: Собор Богоявления господня Воспреемники: Весьегонского мещанина Василия Михаилова Силкина жена Александра Дмитриева.
Работа или профессия
01.01.1895
Паломничество в Старый Иерусалим
Работа или профессия
01.06.1895
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Пожертвование Собору образа Великомученника Пантелеймона, писанного во св.Афонской горе
Работа или профессия
1899
Пожетвовала Праскево-Пятницкой общине землю, на которой в 1907 устроена и освящена каменная часовня "в память открытого заговора на драгоценную жизнь государя Николая Александровича". Позднее часовня ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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