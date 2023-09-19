Фирсанова (Филина) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1834 ст.
Отец: Дмитрий Филин
У мещанина Дмитрия Петрова Филина и законной жены его Прасковьи Стефановой от первого брака родилась дочь Анастасия. Восприемники: Весьегонский мещанин Михайло Иванов Носин и весьегонского мещанина И... Показать все
Бракосочетание
02.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.
Сын: Фирсанов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1866 ст.
Дочь: Михайловская (Фирсанова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Васильевич
Место крещения: Собор Богоявления господня Воспреемники: Весьегонского мещанина Василия Михаилова Силкина жена Александра Дмитриева.
Работа или профессия
01.01.1895
Паломничество в Старый Иерусалим
Работа или профессия
01.06.1895
Пожертвование Собору образа Великомученника Пантелеймона, писанного во св.Афонской горе
Работа или профессия
1899
Пожетвовала Праскево-Пятницкой общине землю, на которой в 1907 устроена и освящена каменная часовня "в память открытого заговора на драгоценную жизнь государя Николая Александровича". Позднее часовня ... Показать все
Смерть
Неизвестно