Халикова (Насибуллина) Надежда/Нажия Сафиулла кызы
Место рождения
Дата рождения08.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1976
Дочь: Халикова (Халикова) Альфира Альфировна
Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы
Рождение ребёнка
28.09.1977
Сын: Халиков Салават Альфирович
Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы
Рождение ребёнка
30.10.1980
Дочь: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна
Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы