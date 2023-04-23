Халикова (Насибуллина) Надежда/Нажия Сафиулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Насибуллина) Надежда/Нажия Сафиулла кызы

Место рождения

Емметово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Емметово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Рождение ребёнка
23.02.1976

Дочь: Халикова (Халикова) Альфира Альфировна

Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1977

Сын: Халиков Салават Альфирович

Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1980

Дочь: Саттарова (Халикова) Зульфира Альфировна

Отец ребёнка: Халиков Альфир Валимухаммат улы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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