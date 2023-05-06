Мурадов Эльчин Суджаддин Оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1997
Сын: Мурадов Бахлул Эльчин Оглы
Мать ребёнка: MURADOVA LALƏ FƏYYAZ QIZI
Село Гызылагадж, Масаллинский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Мурадова Ульвия Эльчин Кызы
Мать ребёнка: MURADOVA LALƏ FƏYYAZ QIZI
Село Гызылагадж, Масаллинский район, республика Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Село Гызылагадж, Масаллинский район, республика Азербайджан