Хиревич (Кондрашова) Софья ( Зося)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хиревич Василий Данилович
Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович
Смерть
Неизвестно