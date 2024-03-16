Хиревич (Кондрашова) Софья ( Зося) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиревич (Кондрашова) Софья ( Зося)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Хиревич Данила Данилович

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Залипье, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Залипье, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиревич Павел Данилович

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиревич Михаил Данилович

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиревич Иван Данилович

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиревич Василий Данилович

Отец ребёнка: Хиревич Данила Федорович

Залипье, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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