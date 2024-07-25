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Джиквас Стефан Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1911 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888

Отец: Джиквас Исидор Дмитриевич

Мать: Любченко (Чепурная) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Савична

Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Джиквас Алексей Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Савична

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Евдокия Савична

Смерть
Неизвестно

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