Джиквас Стефан Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Савична
Рождение ребёнка
13.03.1911
Сын: Джиквас Алексей Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Савична
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Евдокия Савична
Смерть
Неизвестно