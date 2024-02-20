Туганов Абисал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Абисал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1883 г.р.
1886 г.р.
1897 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Туганов Хетаг

Мать: Туганова Кыз Аз-Гиреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Туганов Асламбек

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
26.12.1886

Сын: Туганов Батырбек

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Туганов Ланктемир

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Хуаре Айтеговна

Смерть
1899
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