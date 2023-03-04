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Вшивцев Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Вшивцев Иван Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Панкратова

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Зиновий Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Панкратова

Рождение ребёнка
08.10.1777 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Панкратова

Смерть
После 1795

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