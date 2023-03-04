Вшивцев Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Вшивцев Иван Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Панкратова
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Панкратова
Рождение ребёнка
08.10.1777 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Панкратова
Смерть
После 1795