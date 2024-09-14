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Еремеев Павел Семёнович

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Место рождения

д.Саблино, Клинский уезд

Дата рождения

04.03.1890 ст.

Дата смерти

05.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1890 ст.

Отец: Еремеев Семён Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1907 ст.

Жена: Еремеева (Ладыгина) Надежда Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.06.1912 ст.

Сын: Еремеев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Еремеева (Ладыгина) Надежда Евгеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
С 1914 по 1923
Смерть
05.12.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Туберкулез легких

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