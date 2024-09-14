Еремеев Павел Семёнович
Место рожденияд.Саблино, Клинский уезд
Дата рождения04.03.1890 ст.
Дата смерти05.12.1939
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1890 ст.
Отец: Еремеев Семён Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Еремеева (Ладыгина) Надежда Евгеньевна
Военная служба
С 1914 по 1923
Смерть
05.12.1939
Туберкулез легких