Тулатов Беслан-Хаджи
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти07.08.1864
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Тулатов Сурхау
Мать: Тулатова Аду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова Зарада
Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Гошада
Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубатиева Делет-Хан
Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Кызмида
Мать ребёнка: Тулатова Госамайхо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Госамайхо
Смерть
07.08.1864