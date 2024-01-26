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???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1991

Дочь: Базай (Ульянова) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1996

Сын: Ульянов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Ульянова Светлана Васильевна

Смерть
Неизвестно

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