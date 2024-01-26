???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1991
Дочь: Базай (Ульянова) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1996
Сын: Ульянов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Ульянова Светлана Васильевна
Смерть
Неизвестно