Колтунова Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунова Лидия Петровна

Место рождения

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.06.1959

Дата смерти

09.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертуновка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтунов Сергей Евгеньевич

Смерть
09.12.2021
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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