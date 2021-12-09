Колтунова Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения19.06.1959
Дата смерти09.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтунов Сергей Евгеньевич
Смерть
09.12.2021
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область