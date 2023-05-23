Дрофа Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953
Отец: Дрофа Тимофей Иванович
Мать: Олыва Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Дрофа Елена Александровна
Мать ребёнка: Дрофа Галина Ильинична
Рождение ребёнка
04.08.1984
Сын: Дрофа Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Дрофа Галина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрофа Галина Ильинична