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Дрофа Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953

Отец: Дрофа Тимофей Иванович

Мать: Олыва Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Дрофа Елена Александровна

Мать ребёнка: Дрофа Галина Ильинична

Рождение ребёнка
04.08.1984

Сын: Дрофа Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Дрофа Галина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрофа Галина Ильинична

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