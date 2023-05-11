Ахматгалиев Роман Ильшатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматгалиев Роман Ильшатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.2012

Дочь: Ахматгалиева Арина Романовна

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Рождение ребёнка
13.10.2021

Сын: Ахматгалиев Артур Романович

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Рождение ребёнка
19.01.2023

Сын: Ахматгалиев Марсель Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

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