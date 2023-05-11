Ахматгалиев Роман Ильшатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.2012
Дочь: Ахматгалиева Арина Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2021
Сын: Ахматгалиев Артур Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2023
Сын: Ахматгалиев Марсель Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности