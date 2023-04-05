(Козич) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козич) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Козич Андрей Васильевич

Мать: Пелагея

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