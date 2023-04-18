Акимов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Андрей Васильевич

Акимов Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1988

Дочь: Акимова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2006

Дочь: Акимова Аста Андреевна

Мать ребёнка: Шатоба Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатоба Оксана Ивановна

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