Акимов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1988
Дочь: Акимова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.2006
Дочь: Акимова Аста Андреевна
Мать ребёнка: Шатоба Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатоба Оксана Ивановна