Ефремов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1950
Дата смерти20.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950
Рождение ребёнка
03.12.1974
Дочь: Ефремова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1977
Дочь: Ефремова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1979
Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Ефремова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна
Смерть
20.06.1995