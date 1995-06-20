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Ефремов Николай Васильевич

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Место рождения

Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.04.1950

Дата смерти

20.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950

Отец: Ефремов Василий Андреевич

Мать: Ефремова (Котова) Пелагея Ивановна

Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1974

Дочь: Ефремова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1977

Дочь: Ефремова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1979

Сын: Ефремов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Ефремова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова (Тришкина) Александра Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.06.1995

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