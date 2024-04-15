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Белокур Алексей Филиппович

Место рождения

Васюковщина, Сумська область

Дата рождения

07.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1892 ст.

Отец: Белокур Филипп Дорофеевич

Мать: Белокур Анна Ивановна

Васюковщина, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-J3X4-R?i=612&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
08.03.1892 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
Неизвестно
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