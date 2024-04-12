Калинина (Павлова) Таисья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти30.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Павлов Сергей
Мать: - Раиса -
Бракосочетание
23.09.1931
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Калинин Дементий Евстафьевич
Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич
Рождение ребёнка
01.09.1935
Сын: Калинин Анатолий Евстафьевич
Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич
Рождение ребёнка
01.03.1939
Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинина Галина Евстафьевна
Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич
Смерть
30.03.1976