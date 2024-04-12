Калинина (Павлова) Таисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Павлова) Таисья Сергеевна

Калинина (Павлова) Таисья Сергеевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

30.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Павлов Сергей

Мать: - Раиса -

Красный Яр, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.09.1931

Муж: Калинин Евстафий Савельевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Калинин Дементий Евстафьевич

Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Калинин Анатолий Евстафьевич

Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич

Рождение ребёнка
01.03.1939

Сын: Калинин Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинина Галина Евстафьевна

Отец ребёнка: Калинин Евстафий Савельевич

Смерть
30.03.1976
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close