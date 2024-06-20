Ковалёва (Козлова) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Козлова) Мария Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1914

Дата смерти

23.02.1989

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914

Отец: Козлов Артемий Яковлевич

Мать: Козлова Анна

Рождение ребёнка
23.03.1934

Дочь: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна

Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
19.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
02.10.1941

Дочь: Глушкова (Ковалёва) Любовь Прокопьевна

Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1945

Дочь: (Ковалёва) Нелли Прокопьевна

Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич

Смерть
23.02.1989
Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

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