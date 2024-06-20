Ковалёва (Козлова) Мария Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1914
Дата смерти23.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914
Отец: Козлов Артемий Яковлевич
Мать: Козлова Анна
Рождение ребёнка
23.03.1934
Дочь: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна
Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
19.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1941
Дочь: Глушкова (Ковалёва) Любовь Прокопьевна
Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
30.06.1945
Дочь: (Ковалёва) Нелли Прокопьевна
Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
18.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Прокопий Никитич
Смерть
23.02.1989