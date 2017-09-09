Киселев Василий Гаврилович 24.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселев Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1938

Дата смерти

09.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
29.02.1964

Сын: Киселев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1969

Дочь: Киселева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна

Смерть
09.09.2017

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