Киселев Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1938
Дата смерти09.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1964
Сын: Киселев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1969
Дочь: Киселева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Киселева (Полякова) Евдокия Захаровна
Смерть
09.09.2017