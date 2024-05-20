Овчаренко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Михаил Викторович
Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
02.06.1984
Дочь: Фадеева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1986
Сын: Овчаренко Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1994
Дочь: Овчаренко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич