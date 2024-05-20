Овчаренко Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко Татьяна

Овчаренко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Михаил Викторович

Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Виктор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
02.06.1984

Дочь: Фадеева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1986

Сын: Овчаренко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1994

Дочь: Овчаренко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Овчаренко Виктор Васильевич

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