Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович

Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1809 по 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1809 по 1814 ст.

Отец: Корабельников Егор Григорьевич

Мать: Корабельникова Мавра Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 44 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Рождение ребёнка
С 1833 по 1835 ст.

Сын: Корабельников Фёдор Пантелеевич

Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1835 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 23 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Корабельникова Анастасия Пантелеевна

Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1840 по 1842 ст.

Сын: Корабельников Матвей Пантелеевич

Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1842 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 16 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Ефимия Юдаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close