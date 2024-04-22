Корабельников Пантелей (Пантелеймон) Егорович
Место рождения
Дата рожденияС 1809 по 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1809 по 1814 ст.
1814 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 44 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Рождение ребёнка
С 1833 по 1835 ст.
Сын: Корабельников Фёдор Пантелеевич
Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева
1835 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 23 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Корабельникова Анастасия Пантелеевна
Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева
Рождение ребёнка
С 1840 по 1842 ст.
Сын: Корабельников Матвей Пантелеевич
Мать ребёнка: Корабельникова Ефимия Юдаева
1842 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 16 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №6.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно