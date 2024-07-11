Юсупова Марям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупова Марям

Юсупова Марям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ифраим

Мать: не указана

Гражданство
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юсупова) Мария

Отец ребёнка: Юсупов Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Дмитрий

Отец ребёнка: Юсупов Исхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Исхак

Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Юсупов Герц

Отец ребёнка: Юсупов Исхак

Кубинский район, Красная Слобода, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.