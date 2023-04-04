Хазина (Рахлина) Ревекка (Вера) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазина (Рахлина) Ревекка (Вера) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Хазин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Хазин Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: Мандельштам Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
17.09.1943
Ташкент
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