Хазина (Рахлина) Ревекка (Вера) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти17.09.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Хазин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: Мандельштам Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Хазин Яков Аркадьевич
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
17.09.1943
Ташкент