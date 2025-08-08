Гилязетдинова Надежда Хаджибовна
женский, родилась 14.06.1964, Асбест, Асбестовский, Свердловская область
ОтецГилязетдинов Хаджиб Хайрутдинович12.12.1939 г.р.
МатьХуснутдинова Гульнур Билаловна02.10.1941 г.р.
Супруги
Крюков Андрей Евгеньевич26.09.1961 г.р.
Дети
Крюков Дмитрий Андреевич26.11.1983 г.р.
Крюков Александр Андреевич26.08.1987 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
18.03.1983
Рождение ребёнка
26.11.1983
Отец ребёнка: Крюков Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.08.1987
Сын: Крюков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Крюков Андрей Евгеньевич
Место рождения Асбест, Свердловская область