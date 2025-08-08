Гилязетдинова Надежда Хаджибовна 14.06.1964 — найти родственников по фамилии на Familio

Гилязетдинова Надежда Хаджибовна

Автор
НГ
Гилязетдинова Н.

женский, родилась 14.06.1964, Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Отец
Гилязетдинов Хаджиб Хайрутдинович12.12.1939 г.р.
Мать
Хуснутдинова Гульнур Билаловна02.10.1941 г.р.
Супруги
Крюков Андрей Евгеньевич26.09.1961 г.р.
Дети
Крюков Дмитрий Андреевич26.11.1983 г.р.
Крюков Александр Андреевич26.08.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1964

Отец: Гилязетдинов Хаджиб Хайрутдинович

Мать: Хуснутдинова Гульнур Билаловна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Место рождения Асбест, Свердловская область

Бракосочетание
18.03.1983

Муж: Крюков Андрей Евгеньевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Рождение ребёнка
26.11.1983

Сын: Крюков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Крюков Андрей Евгеньевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Рождение ребёнка
26.08.1987

Сын: Крюков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Крюков Андрей Евгеньевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край

место рождения г. Норильск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.