Салахутдинов Фарида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Айдар Сагитович
Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Рамиль Сагитович
Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдинов Марат Сагитович
Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич
Бракосочетание
Неизвестно