Салахутдинов Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинов Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Айдар Сагитович

Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Рамиль Сагитович

Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдинов Марат Сагитович

Отец ребёнка: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахутдинов Сэгит Минвалиевич

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