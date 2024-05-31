Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна

Место рождения

Гретня, Богдановы Колодези, Калужская область, Россия

Дата рождения

25.12.1931

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Факт день рождения 19 числа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милантьев Владимир

Бракосочетание
12.01.1958

Муж: Милантьев Владимир

Рождение ребёнка
15.11.1958

Сын: Милантьев Михаил

Отец ребёнка: Милантьев Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2002

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