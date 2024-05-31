Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна
Место рожденияГретня, Богдановы Колодези, Калужская область, Россия
Дата рождения25.12.1931
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Факт день рождения 19 числа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милантьев Владимир
Бракосочетание
12.01.1958
Муж: Милантьев Владимир
Рождение ребёнка
15.11.1958
Сын: Милантьев Михаил
Отец ребёнка: Милантьев Владимир
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2002