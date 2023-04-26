Колотушкина (Горматова) Просковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти18.07.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Колотушкин Корнил Николаевич
Отец ребёнка: Колотушкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1870
Дочь: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Колотушкин Николай Иванович
Смерть
18.07.1885