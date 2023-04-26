Колотушкина (Горматова) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотушкина (Горматова) Просковья Ивановна

Колотушкина (Горматова) Просковья Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

18.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Горматов Иван Арсеньевич

Мать: Горматова Авдотья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотушкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Колотушкин Корнил Николаевич

Отец ребёнка: Колотушкин Николай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1870

Дочь: Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Колотушкин Николай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.