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Яппаров Хайретдин Музафарович

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яппаров Музафар Яппарович

Мать: не указана

Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Мать ребёнка: не указана

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Смерть
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
Похороны
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
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