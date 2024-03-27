Яппаров Хайретдин Музафарович
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яппаров Музафар Яппарович
Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Смерть
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.
Похороны
Неизвестно
Башкирская АССР, Кугарчинский район, с. Исимово.