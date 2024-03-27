Залилова (Усманова) Сатира Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Усманова) Сатира Ахмадулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Мать: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Залилов Раис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Раис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Раис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов Раис

Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
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