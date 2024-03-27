Залилова (Усманова) Сатира Ахмадулловна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Развод
Неизвестно
Муж: Залилов Раис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Раис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Раис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залилов Раис
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР