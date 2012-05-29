Мелихова (Семенова) Мария Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Семенова) Мария Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

29.05.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Семенов Авдей Петрович

Мать: Семенова Прасковья Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Василий Иванович

Смерть
29.05.2012
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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