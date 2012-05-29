Мелихова (Семенова) Мария Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти29.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелихов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелихов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2012
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край