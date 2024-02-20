Weidmann Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Weidmann Виктор
Мать: Фрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юстина
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юстина
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юстина