Weidmann Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weidmann Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Weidmann Виктор

Мать: Фрида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юстина

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юстина

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юстина

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