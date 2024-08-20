Панарина (Пашкова) Агриппина Парфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти12.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1892
Отец ребёнка: Панарин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: (Панарина) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Панарин Сергей Николаевич
Смерть
12.04.1894