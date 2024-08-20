Панарина (Пашкова) Агриппина Парфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Пашкова) Агриппина Парфирьева

Панарина (Пашкова) Агриппина Парфирьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.04.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1892

Сын: Панарин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Панарин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: (Панарина) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Панарин Сергей Николаевич

Смерть
12.04.1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.