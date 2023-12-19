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Зубова Агапия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зубова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зубова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зубова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зубова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1922 или 1923

Сын: Зубов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зубов Константин Иванович

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1929

Сын: Зубов Павел Иванович

Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович

Смерть
Неизвестно

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