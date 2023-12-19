Зубова Агапия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зубова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зубова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зубова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зубова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1922 или 1923
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зубов Константин Иванович
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1929
Сын: Зубов Павел Иванович
Отец ребёнка: Зубов Иоанн Максимович
Смерть
Неизвестно