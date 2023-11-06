Хужаев (Мамергов) Ришат Рифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1985
Отец: Мамергов Ибрагим
Мать: Ямаева Лилия Рамиловна
Брак расторгнут 17.10.2008 в городе Тюмень
Бракосочетание
29.07.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
17.10.2008
Жена: скрыто настройками приватности