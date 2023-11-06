Хужаев (Мамергов) Ришат Рифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хужаев (Мамергов) Ришат Рифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1985

Отец: Мамергов Ибрагим

Мать: Ямаева Лилия Рамиловна

Брак расторгнут 17.10.2008 в городе Тюмень
Бракосочетание
29.07.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.10.2006

Сын: Хужаев Роман Ришатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
17.10.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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