Бруданина Федора Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860
Никита Ефремович Бруданин помещицы Болтиной дворовый Мария Васильевна Федорова жена пономаря Казанской церкви М.Приваловки Александра Ивановича Федорова
Бракосочетание
15.05.1879
по жениху: г.к. Михаил Дубенков (Лушниковка) бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов (Приваловка) по невесте: Никита Бруданин (с. Орлово) Димитрий Бруданин (с. Орлово)
Смерть
Неизвестно