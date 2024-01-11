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Бруданина Федора Ивановна

Место рождения

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860

Отец: Бруданин Иван Ефремович

Мать: Бруданина (Акиньшина) Евдокия Яковлевна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Никита Ефремович Бруданин помещицы Болтиной дворовый Мария Васильевна Федорова жена пономаря Казанской церкви М.Приваловки Александра Ивановича Федорова
Бракосочетание
15.05.1879

Муж: Гариленков Абрам Иванович

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
по жениху: г.к. Михаил Дубенков (Лушниковка) бывш.дворовой Наум Дмитриевич Соколов (Приваловка) по невесте: Никита Бруданин (с. Орлово) Димитрий Бруданин (с. Орлово)
Смерть
Неизвестно

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