Епифанов Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Губа Мария Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епифанова Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епифанова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Владимир Георгиевич