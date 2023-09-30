Федулаев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулаев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моржова (Моржова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моржова (Моржова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
11.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моржова (Моржова) Ирина Михайловна

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