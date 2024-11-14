Есаулов Анатолий
Место рожденияАрхангельская область, Черевковский район, с. Комариха
Дата рождения01.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1955
Отец: Есаулов Григорий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Архангельская область, Черевковский район, с. Комариха
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1979
Муром, Владимирская область, Россия
| Запись акта о заключении брака № | 25 | от | 12.01.1979 г. | Место регистрации — | Отдел ЗАГС Исполнительного Комитета Муромского городского Совета депутатов трудящихся Владимирской области | Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есаулова (Фёдорова) Людмила
Муром
Рождение ребёнка
24.04.1984
Сын: Есаулов Владимир
Мать ребёнка: Есаулова (Фёдорова) Людмила
Муром