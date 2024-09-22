Кирчанова (Чермянина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1916
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кирчанова Валентина Артемьевна
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кирчанова Раиса Артемьевна
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кирчанов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Кирчанов Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кирчанов Сергей Артемьевич
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Кирчанов Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич
Смерть
1976
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан