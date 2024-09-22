Кирчанова (Чермянина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчанова (Чермянина) Мария Васильевна

Место рождения

Христолюбово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1916

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1916

Отец: Черменин Василий Тимофеевич

Мать: Чермянина (Щенникова) Ирина Северьяновна

Христолюбово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кирчанова Валентина Артемьевна

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кирчанова Раиса Артемьевна

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кирчанов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кирчанов Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кирчанов Сергей Артемьевич

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Кирчанов Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Кирчанов Артемий Никитич

Смерть
1976
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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