Филат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Родион Филатов
Мать ребёнка: не указана
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иосиф Филатов
Мать ребёнка: не указана
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Смерть
Неизвестно