Журук Елизавета Фоковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журук Елизавета Фоковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1915

Дочь: Алексеева Журук Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Журук Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Журук Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журук Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журук Юлия

Отец ребёнка: Журук Петр Александрович

Дубоссары Молдова
Смерть
Неизвестно
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