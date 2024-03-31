Журук Елизавета Фоковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1915
Дочь: Алексеева Журук Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Журук Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Журук Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журук Юлия
Отец ребёнка: Журук Петр Александрович
Дубоссары Молдова
Смерть
Неизвестно