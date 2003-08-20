Задеренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задеренко Александр

Место рождения

село Черный Ануй, Россия

Дата рождения

15.10.1934

Дата смерти

20.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934

Отец: Задеренко Александр

Мать: Задеренко (Баннова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задеренко Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.2003
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно

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