Задеренко Александр
Место рождениясело Черный Ануй, Россия
Дата рождения15.10.1934
Дата смерти20.08.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934
Отец: Задеренко Александр
Мать: Задеренко (Баннова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задеренко Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.2003
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно