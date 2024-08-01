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Лупишко Харитон

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

28.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1888

Отец: Лупишко Иван

Мать: Лупишко Агафья

Кошары, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник, церковный служащий
Крещение
28.09.1888
Кошары, Сумська область
Восприемники: Рядовой Сафроний Никифорович Лупишко и крест. Анна Саввишна Купленая
Бракосочетание
30.10.1913

Жена: Лупишко (Зикратая) Феодора

Кошары, Сумська область
священник Николай Злотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Лупишко Михаил

Мать ребёнка: Лупишко (Зикратая) Феодора

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1916

Сын: Лупишко Алексей

Мать ребёнка: Лупишко (Зикратая) Феодора

Кошары, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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