Лупишко Харитон
Место рождения
Дата рождения28.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1888
Отец: Лупишко Иван
Мать: Лупишко Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник, церковный служащий
Крещение
28.09.1888
Восприемники: Рядовой Сафроний Никифорович Лупишко и крест. Анна Саввишна Купленая
Бракосочетание
30.10.1913
священник Николай Злотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Лупишко Михаил
Мать ребёнка: Лупишко (Зикратая) Феодора
Рождение ребёнка
04.10.1916
Сын: Лупишко Алексей
Мать ребёнка: Лупишко (Зикратая) Феодора
Смерть
Неизвестно