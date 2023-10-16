Вострикова Праскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Праскева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Наум Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Наум Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1798

Дочь: (Вострикова) Дарья Наумовна

Отец ребёнка: Востриков Наум Григорьевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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