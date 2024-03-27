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Мустафин Бикмамет

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Мустафа Ишалин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамин Бикмаметов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Зямил Бикмаметов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мухамет Бикмаметов №3-29

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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