Мустафин Бикмамет
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Мустафа Ишалин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамин Бикмаметов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Зямил Бикмаметов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно