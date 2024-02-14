Давыдов Ахметша Аминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
28.10.1937
Рождение ребёнка
1946
Сын: Давыдов Рушан
Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна
Рождение ребёнка
?.02.1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Давыдов) Рабига
Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Давыдов Рифат
Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна
Рождение ребёнка
1958
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость